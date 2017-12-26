Немного полиции в горячей любви

Полиция Петербурга помешала влюбленному вызволить девушку из сексуального плена. Воинственный поход на публичный дом стоил одиночке свободы. Но судья дозналась: любовь сильнее навета.

Председатель Выборгского суда Петербурга Ирина Савельева расчленила собранные уголовным розыском доказательства вины Шерзода Жумаева и дала ему свободу. 29-летний гражданин Узбекистана пошел на преступление, чтобы подруга перестала продавать себя. За порыв его арестовали. Будет странно, если Следственный комитет не отреагирует уголовными делами. Впервые суд гласно выражает мнение, что полиция покровительствует борделям.

Вечером 26 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга распространила релиз о нетривиальном приговоре мигранту. Обвиненный в двух разбойных нападениях Шерзод Жумаев был освобожден из зала суда. Ему приписывали жестокость и насилие, а дело оказалось сфабрикованным. Подсудимый, вызволяя из проституции подругу, оказался на пути кураторов борделя.

Шерзод и Зайнура приехали из Узбекистана, а любили друг друга по-русски. Наглядеться не могли, ревность трезвила, ссорились, мирились. Он дарил подарки, давал денег, но и поколачивал.

К маю 2016-го он узнал, что она отдалась другому за 1200 рублей. Шерзод узнал и адрес обители платной любви на Приозерском шоссе, 12, корпус 1.

В свободное от охранных смен в супермаркете время Жумаев садился за руль потрепанного авто, в тоске наматывал круги вокруг Осиновой Рощи, брал пассажиров. В ночь на 10 мая идея созрела. Поделился ею с попутчиком, подъехали на Приозерское. Зайнура взяла трубку на незнакомый номер, славянский голос ее убедил: клиент едет.

На пороге девушка увидела Шерзода. Шум-гам, тарабарщина, разбуженные соседки.

«Достал!» – расслышали они чуть ли не единственное русское слово.

Шерзод забрал Зайнуру, говоря, что не позволит торговать собой. Посадил в машину, повез в свое общежитие на набережной Обводного канала.

Зайнура сбежала. Она была обучена правилам игры. Шерзод наверняка не казался ей хуже телесного рабства. Но в Парголово ее ждала смена. И полиция.

Счастливый освободитель еще спал, а его уже вписывали в параллельную реальность. В 49-м отделе полиции Парголово Зайнура подписала объяснение:

«Ворвался, нанес три удара кулаком по лицу, схватил за волосы, вывел на улицу, посадил в автомобиль, демонстрировал предмет, похожий на нож, забрал из бюстгальтера 20 тысяч рублей и золотое кольцо».

Участь ее возлюбленного была решена, но полицейские, видимо, предпочли перестраховаться, и появилось еще одно объяснение от обитательницы Осиновой Рощи. Будто бы за полчаса до вторжения к Зайнуре мужчина ворвался в квартиру на Юкковском шоссе к гражданке Давыдовой и забрал мобильник, драгоценности, деньги – всего на 145 тысяч рублей.

Через четыре дня, 14 мая 2016 года, Жумаева задержали по подозрению в двух разбойных нападениях (статья 162 УК, до 12 лет). Уголовное дело на основе материалов, составленных в 49-м отделе, возбудило следственное управление УМВД Выборгского района, Шерзода арестовали. Следствие длилось год, прокуратура района утвердила обвинительное заключение, дело ушло в Выборгский суд и попало на рассмотрение председателю Ирине Савельевой.

Двенадцать заседаний потребовалось, чтобы прокурору Струнге прозреть:

«Я, Ваша честь, пришел к убеждению о непричастности подсудимого к нападению на Давыдову и отказываюсь от обвинения».

Дело по выдуманному эпизоду суд прекратил, признал за Шерзодом право на реабилитацию. История с Зайнурой тоже была далека от разбойных ужасов, но она была. В квартиру, где жили проститутки, он все же без спроса входил. Суд переквалифицировал 162-ю на незаконное проникновение в жилище (статья 139 УК), приговорил Жумаева к году исправительных работ и постановил:

«Освободить из-под стражи немедленно».

Под арестом он провел 1 год и 7 месяцев.

Фантазия полиции и следствия не оставила судью Савельеву равнодушной. За двенадцать проведенных заседаний она наслушалась такого, что одновременно с приговором было подписано частное постановление в адрес прокурора Выборгского района Дмитрия Бурдова, руководителя следственного отдела Выборгского района СК Александра Скибенко и руководства Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области:

«В судебном следствии нашла свое подтверждение версия, что незаконные задержание и привлечение Жумаева инициированы сотрудниками полиции, оказывающими покровительство лицам, занимающимся проституцией и содержащим так называемые «салоны» по оказанию интимных услуг за деньги».

Суд посчитал, что в провокации против Жумаева скрыта россыпь преступлений против правосудия – фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК), заведомо ложный донос (статья 306 УК), заведомо ложные показания (статья 307), привлечение заведомо невиновного (статья 299).

Если верить картотеке мировых судей Петербурга, ни одна девица, с которой общались работавшие «по Жумаеву» оперативники 49-го, не привлечена к административной ответственности за продажу любви. После ареста Шерзода публичный дом продолжал работу, адрес Приозерское шоссе, 12/1, очень хорошо знаком постояльцам посвященных проституции форумов.

Три сотовых телефона Жумаева отключены. Говорят, после освобождения из Выборгского суда он в следственный изолятор не вернулся за личными вещами. В Осиновую Рощу вроде тоже не заезжал. Наверное, отлюбил.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»