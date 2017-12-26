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26.12.2017 19:49

Город зовет инвесторов в круиз

Возрождение круизного туризма в Северной столице обойдется примерно в 14 млрд рублей, оценил Смольный и теперь пытается заинтересовать проектами бизнес. Но без федеральной поддержки большей части этих планов сбыться не суждено.
Город зовет инвесторов в круиз
Евгений Степанов/Интерпресс

О том, что власти Петербурга обсуждают с потенциальными инвесторами создание отечественной морской круизной компании и строительство нового речного терминала, рассказал 26 декабря глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарёв. По данным «Фонтанки», среди интересантов крупнейшие банки — Сбербанк и ВТБ. Однако расчеты международной консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers, которые легли в основу предложения для инвесторов, пока вызывают слишком много вопросов.

По морю

О запуске собственной круизно-паромной компании петербургские власти задумались еще в мае 2017 года. Несмотря на рост числа туристов, прибывающих в Северную столицу морем, город серьезно проигрывает соседям. Из 19 млн человек, путешествующих по Балтике, только чуть больше четверти (563 тысячи) добираются в Петербург.

Международные игроки не спешат отправлять свои лайнеры в петербургские порты, да и паромов Северная столица может лишиться в любой момент. После продажи St. PeterLine итальянскому оператору MobyLines новый владелец сразу же решил вывести один из паромов  – «Принцесса Мария» – из Балтийского моря. Его примеру из-за сложности в согласовании тарифов может последовать «Принцесса Анастасия»

Выходом может стать круизное импортозамещение. Согласно расчётам PWC, создание отечественного оператора обойдется примерно в 150 млн долларов (8,7 млрд рублей по курсу на 26 декабря). На эти средства можно закупить несколько подержанных паромов и круизных судов. Курсируя между портами Балтийского моря, они смогут отбить потраченные деньги всего лишь за семь лет. В России компаний с опытом управления круизной компанией нет, но это не беда, считают в Смольном: доверить управление можно будет международной команде.

Зато появление отечественного оператора позволило бы создать как минимум 3 тысячи рабочих мест для экипажей судов. Также это помогло бы заработать предприятиям сферы услуг и поставщикам продуктов питания. «Обслуживание круизного лайнера сопоставимо с появлением в городе гостиницы на 2 тысячи номеров», – пояснил глава комитета по туризму. Также это принесло бы дополнительный доход судостроительным верфям, которые могли бы обслуживать корабли. 

Однако математика не сойдется без федеральной поддержки, признают в комитете по туризму. Нынешние расценки петербургских портов делают проект низкорентабельным. Поэтому губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении льгот для круизного оператора, а тот дал поручение правительству проработать вопрос до 1 февраля. Среди запрашиваемых преференций субсидирование лизинговых платежей через Государственную транспортно-лизинговую компанию (ГТЛК), а также снижение портовых сборов в Петербурге и Калининграде на 50%. Сейчас размер сборов, которые платят суда класса «Принцессы Анастасии» за заход в Северную столицу, составляет около 20 тысяч долларов в месяц.

Смольный не оставляет надежд завлечь в Петербург и пассажиров иностранных круизных компаний. Но для этого необходимо смягчение визового режима. На предыдущий запрос петербургских властей летом этого года Совет безопасности России и МИДа РФ сообщили, что продолжают изучать такую возможность. С повторной просьбой Смольный намерен обратиться после чемпионата мира по футболу. «Паспорт болельщика — по сути и есть электронная виза. Мундиаль даст нам опыт работы с этим инструментом», – сказал Андрей Мушкарёв.

По рекам

В отличие от морского проекта, судьба которого будет решаться на федеральном уровне, запуск речных терминалов — дело недалекого будущего, считают в Смольном. Построить городу новый речной вокзал еще в 2007-м пообещал «фруктовый король» Владимир Кехман. Однако все кончилось тем, что прежнее здание снесли, а на его месте появился жилой комплекс.

Сейчас речные суда принимают три пристани — «Уткина заводь» (Октябрьская набережная, д. 31), «Соляной» (Октябрьская набережная, д. 29а) и «Речной вокзал» (пр. Обуховской Обороны, д. 106). Однако все они, по сути, представляют собой причальные стенки, какая-либо инфраструктура там отсутствует. Это одна из причин, по которой за десять лет рынок речных перевозок упал в три раза, считают в Смольном. Новый терминал позволил бы возродить этот вид туризма.

По словам Андрея Мушкарёва, проект общей стоимостью 5 млрд рублей будет реализоваться в два этапа. В рамках первой очереди инвестору предстоит отремонтировать причальные стенки на проспекте Обуховской Обороны. По подсчету PWC, на это потребуется 500 млн рублей. При условии заключения концессионного соглашения с инвестором в начале 2018 года его новый причал можно будет начать эксплуатировать уже летом. Пока объект по-прежнему находится в ведении Росимущества, но федеральные власти уже согласовали его передачу Петербургу. Соответствующее распоряжение правительства должно выйти до конца 2017 года.

Однако полноценный терминал, который был бы аналогом «Морского фасада» для круизных туристов, там построить не получится — свободной земли нет. Поэтому для запуска аналога «Морского фасада» для приема речных круизов власти подыскали новый участок — на Рыбацком проспекте, 15, неподалеку от стадиона «Спартак» и вблизи от Большого Обуховского моста. По словам Андрея Мушкарёва, на данный момент выбранная для стройки земля принадлежит городу, но ее никто не использует. С комитетом имущественных отношений обсуждается возможность выделения 5 га для размещения терминала. На этом месте планируется возведение 400-метрового причала с возможностью принимать до 10 речных судов одновременно, а также торгово-развлекательного и делового центра площадью 7 тыс. кв. м. Его строительство обойдется инвестору в 4,5 млрд рублей, расчетный срок окупаемости — шесть лет.

Ранее представители туристической отрасли заявляли, что видят рост спроса на путешествия по Неве и Волге со стороны состоятельных европейских и массовых китайских туристов, но не могут инвестировать в дополнительные суда, пока город не даст им инфраструктуру. 

Однако эксперты рынка коммерческой недвижимости сомневаются, что в нынешнем виде проект заинтересует инвесторов. «Он предполагает, что бизнес отобьет затраты на инфраструктуру с помощью коммерческой части. Но круизным туристам торговый центр и конференц-залы не нужны. А если бы такая потребность была у местных жителей, в Рыбацком уже давно появился бы такой центр», – считает генеральный менеджер Knight Frank Николай Пашков. БОльший интерес бизнес проявил бы, если бы город тоже вложился в проект, считает эксперт.

По словам Андрея Мушкарёва, Смольный уже обсудил свои планы с потенциальными инвесторами. Названия интересантов он не раскрыл, однако отметил, что среди них «два крупных федеральных банка». Один из них заинтересован речным проектом, другой — морским, сказал он.

Знакомство с концепциями «Фонтанке» подтвердили ВТБ и Сбербанк. Впрочем, обе кредитные организации утверждают, что пока о чем-то конкретном говорить рано. «Мы знаем о том, что такой проект планируется, и, как крупнейший банк страны, всегда заинтересованы в финансировании такого рода крупных и важных для Санкт-Петербурга проектов», – сообщили в пресс-службе Сбербанка. Впрочем, речь идет скорее о выдаче кредита, нежели о собственных инвестициях. В «ВТБ Капитал», инвестиционном подразделении ВТБ, также видят «большой потенциал для инфраструктурных инвестиций в России» и готовы «активно рассматривать качественные региональные проекты на основе модели ГЧП». Однако «решение может быть принято только после детального анализа всех аспектов проекта и оценки инвестиционных рисков», – отметили в пресс-службе. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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