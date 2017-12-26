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Власть
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26.12.2017 19:08

Следственный комитет запускает свое телевидение и обещает «показать всё»

Следственный комитет РФ объявил о запуске своего собственного интернет-телевидения.

Видеопрезентацию ведомство разместило в своем Youtube-канале 26 декабря. Как заявили в СК, главная цель нового проекта — «сделать ведомство еще более открытым, мобильным, объективным». Собственно, канал на Youtube и станет основой для «телевидения» – там будут размещать «самые интересные новости из жизни Следственного комитета».

В презентации использованы кадры многих громких преступлений последних лет — от теракта в петербургском метро до задержания экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Завершается видео обещанием: «Мы покажем все! Аргументы, факты, результаты».

Отметим, пока презентацию следователей посмотрели 222 человека, а на канал подписано всего вдвое больше — 444 пользователя. Сможет ли интернет-телевидение СК стать при этом «надежной и авторитетной площадкой для диалога с гражданами и общественными институтами», как планируется, – непонятно. Причем проект еще должен «формировать четкую гражданскую позицию и укреплять доверие у людей к системе правоохранительных органов».


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Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
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ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
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Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
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