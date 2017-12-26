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26.12.2017 19:24

Снежные правила Смольного

«Фонтанка» рассказывает, какие правила по уборке города от снега чиновники установили сами себе. Желающие могут побегать за дворниками с секундомером и рулеткой.
Снежные правила Смольного
Михаил Огнев/архив "Фонтанки.ру"

С началом снегопада чиновники чуть ли не каждый день отчитываются о том, сколько дворников и машин ведут борьбу со стихией. Цифры растут, количество претензий в соцсетях — тоже. Не далее как сегодня пешеходам на Лиговском проспекте пришлось выходить на проезжую часть по брошенной на дорогу двери. Дверь точно не предусмотрена в смольнинских распоряжениях и технологических регламентах. А что предусмотрено — рассказывает «Фонтанка».

Нынешние правила благоустройства Смольный принял в прошлом году 961-м постановлением. К уборке снега имеют отношение две главы одного из его приложений: в одной говорится об улично-дорожной сети, в другой — о внутриквартальных территориях. Все это общие требования, конкретика содержится в соответствующих техрегламентах с кучей таблиц и коэффициентов.

Снежная подушка для автомобилистов

Главное для водителей — до асфальта им дорогу чистить никто не обязан. «Допускается эксплуатация ... с присутствием по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 100 мм», – говорится в смольнинском распоряжении. Насколько уплотненного, можно судить по следующим цифрам: колея не должна быть глубже 3 см, а выбоины и пороги не могут быть выше или глубже 4 см.

Когда начинать уборку улично-дорожной сети — зависит от интенсивности снегопада, но уж точно не позже, чем нападает 3 см. С учетом гололеда запускается технологический цикл «посыпка-подметание». Его периодичность и длительность также привязаны к погоде. Оставляем за скобками первый незначительный снег и, наоборот, метели и бураны; за образец можно взять вторую категорию интенсивности, когда набирается от 1 до 3 мм снега в час. Безучастно смотреть на это комитет по благоустройству может 15 минут, после этого выезжают машины на скорости 15 км/ч и 2 часа разбрасывают песко-соляную смесь. В условиях интенсивного движения транспортных средств обработка должна повторяться через 3 – 4 часа, а в местах торможения – через 2 – 3 часа.

Ведомство последовательно проводит политику по снижению использования соли, в текущем году процентное содержание сокращают до 5%. Платить за это, по мнению некоторых общественных активистов, приходится летом, во время песчаных бурь.

Сразу вслед за пескоразбрасывателями выходят машины, сметающие снег, на это даются те же 2 часа. И так по кругу. Снег сгребают в валы в прилотковой зоне. С определениями есть некоторое противоречие. В распоряжении правительства 50 см проезжей части вдоль тротуара — это лотковая зона, еще метр приходится на прилотковую. В техрегламенте комблага сообщается, что ширина лотковой зоны — полтора метра. «Полная снегоочистка проезжей части дороги завершается по истечении 4 часов после окончания снегопада», – сказано в комитетском документе.

Затем, предполагается, снегоуборщики проходят по маршруту еще раз, посмотреть, не наросло ли где ледяного наката. В случае с проезжей частью его обрабатывают противогололедными материалами, а через 3 – 4 часа удаляют скалывателем-рыхлителем или автогрейдером. Делать это нужно утром или вечером, так что, если слой льда превышает 20 мм, дело может затянуться на двое суток. Тротуары чистят в зависимости от их класса. Если опять же взять средний второй класс (от 51 до 100 пешеходов в час), то уложить снег в валы и кучи надо через 6 часов после окончания снегопада. Параллельно с кровель на тротуар сбрасываются снег и наледь. После этого нужно за 3 часа смести это туда же, в лотковую зону, и в течение суток вывезти.

А вот нормативы по вывозу остальных сугробов зависят от категории дорог. Их три, различаются они загруженностью. При слое выпавшего снега до 10 см сроки колеблются от 8 до 16 суток, при более серьезной метели — от 12 до 20 суток. К этой же категории привязано и общее количество технологических операций по итогам зимнего сезона (с 16 октября по 15 апреля). Разбросать песок надо в любом случае 100 раз. А вот, например, вывезти накопленное на снежные свалки — от 60 до 120 раз. По тротуарам убирают снег от 90 до 240 раз за сезон, зачищают ото льда — от 40 до 50 раз, снег и скол вывозят 70 раз. Для Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов действуют повышающие коэффициенты.

26 декабря количество работников ручной уборки на улицах Петербурга увеличили до 1200, работает 788 машин. Еще 30 мобильных бригад сформированы для расчистки патрубков, по которым вода уходит в ливневку. Именно таким засором комблаг объясняет «дверной» курьез на Лиговке.

Три часа на дворы

Жилищники, которые отвечают за уборку внутриквартальных территорий, работают иначе. Дорожки и проезды им положено чистить до асфальта и бордюрного камня, снег можно оставлять только поверх гравия и щебня. С началом снегопада территорию начинают посыпать противогололедными средствами, на это дается не более 3 часов. Затем от снега начинают очищать выходы из подъездов, тротуары, дорожки, проходы к мусорным бакам. Тротуары необходимо освободить не позднее, чем через три часа после окончания снегопада, проезды — через 6 часов. Все собранное складируют в валы, вывозить начинают, только когда они становятся выше и шире 1 метра.

В техническом регламенте — подробности. До 2 см снега можно пользоваться метлой, дальше — переходить на лопату-движок. Техрегламент предъявляет более жесткие требования по срокам: «снегоочистка тротуаров, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов производится не позднее, чем через три часа с начала снегопада».

При этом запрещается складировать снег на внутренних тротуарах, контейнерных площадках, на газонах и в зоне зеленых насаждений, а также сдвигать снег к стенам зданий. Надо ли говорить, что выносить его со дворов на улицы тоже нельзя — тут уже комблаг может обидеться.

Зато у коммунальщиков все проще по части периодичности: все дворы для них равны. Подметать тонкий слой снега (до 2 см) надо раз в сутки в дни снегопада и 56 раз за сезон. Если стихия не унимается — дается 3 часа на сгребание снега (19 раз за сезон). 75 раз за полгода требуется отбить наледи, а также залезть туда, куда техника не достает, максимум раз в сутки, или 85 раз за сезон, — посыпать территорию реагентами. Нормативы по ручной и механизированной уборке в этом смысле почти не различаются.

По сообщению Жилищного комитета, в минувшие выходные во дворах города работали 400 единиц уборочной техники, 6 тысяч дворников и 230 кровельщиков. От снега очищены кровли 821 дома.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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