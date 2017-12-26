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26.12.2017 18:53

27 декабря «автономные» троллейбусы поедут к «Балтийской жемчужине»

Комитет по транспорту запускает троллейбусы с увеличенным автономным ходом в Красносельском районе. 41-й маршрут продлят так, чтобы захватить магистрали в «Балтийской жемчужине», где нет проводов.

Как сообщает 26 октября Комтранс, презентуют новый маршрут 27 декабря в 11:00. Предполагается, что троллейбус свяжет станцию метро «Кировский завод» и новые жилые кварталы Красносельского района. От станции «Улица Васи Алексеева» он поедет под контактной сетью по проспектам Стачек, Маршала Жукова и Ленинскому. Затем, уже на автономном ходу, — по проспекту Героев, улице Адмирала Трибуца, Петергофскому шоссе, в обратном направлении по улице Адмирала Черокова и проспекту Героев. Там он снова «поднимет рога» и поедет под проводами от Ленинского проспекта через станцию метро «Кировский завод» к конечной остановке. Это позволит захватить магистрали «Балтийской жемчужины», где контактной сети нет. 

На линию выйдут 10 инновационных машин, интервал движения составит 12 минут. 

Ранее первый в городе маршрут с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом появился в Приморском районе — № 23. Кроме того, в качестве перспективных маршрутов рассматриваются 25-й и 50-й, а также проходящие по Невскому проспекту, где такие троллейбусы уже испытывали

Справка:

Комитет по транспорту объявил конкурс на закупку 105 троллейбусов с увеличенным автономным ходом в феврале 2017 года. В июне «Тролза-Маркет» получила контракт на 2,01 млрд рублей. При этом в поставку входили 80 машин модели «Мегаполис» самого энгельсского завода «Тролза» и 25 машин модели БКМ производства ОАО «Белкоммунмаш». За счет федеральной субсидии поставка выросла до 115 единиц. С полной загрузкой они могут проехать на аккумуляторе 7,5 км, в аварийном режиме — вдвое больше.


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