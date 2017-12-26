Суд прекратил сфабрикованное полицейскими дело о налете на бордель в Петербурге

Выборгский суд Петербурга освободил из-под стражи гражданина Узбекистана Шерзода Жумаева. Он провел полтора года под арестом по сфабрикованному делу о нападении на публичный дом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 декабря, Жумаев обвинялся в двух разбоях, якобы совершенных в мае 2016-го в жилых домах в Парголово. Но Выборгский райсуд при рассмотрении дела пришел к выводу, что вмененных преступлений фигурант не совершал. По одному эпизоду прокурор сам отказался от обвинения, и дело прекращено за непричастностью Жумаева. Второй эпизод переквалифицирован на статью 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище». Подсудимый не отрицал, что приехал в бордель на Приозерском шоссе, 12, в Парголово, чтобы поговорить со своей знакомой и убедить ее, что проституция — это зло.

Суд признал Жумаева виновным по 139-й статье, приговорил к году исправительных работ и освободил. Под арестом мужчина провел полтора года.

«Суд вынес частное постановление в адрес прокурора Выборгского района Бурдова, начальника ГСУ ГУ МВД России, руководителя СО по Выборгскому району ГСУ СК Скибенко в связи с нарушениями, допущенными при расследовании данного уголовного дела, так как в процессе судебного разбирательства было установлено, что незаконное привлечение Жумаева к уголовной ответственности явилось следствием незаконных действий», – добавили в пресс-службе судов.

По мнению Выборгского суда, возбуждение уголовного дела содержит признаки преступлений против правосудия, а именно фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 303 УК), заведомо ложного доноса (статья 306 УК), заведомо ложных показаний (статья 307) и, наконец, привлечения заведомо невиновного (статья 299).