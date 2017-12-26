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26.12.2017 18:25

Из Петербурга в Пизу полетит лоукостер

Лоукостер «Победа» начнёт летать из Петербурга в итальянскую Пизу. Это второй международный рейс, который дочка «Аэрофлота» открывает в Северной столице.

Как сообщили 26 декабря «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, купить билеты на рейс в Италию можно уже сегодня, сами полёты будут выполняться по два раза в неделю, начиная с 18 февраля. 

Сегодня на сайте компании выставили 100 билетов по цене 499 рублей, на 18.00 их уже полностью разобрали. Но ещё можно успеть купить билет в пределах 2500 рублей.

На прошлой неделе «Победа» запустила продажи на рейсы в немецкий Кёльн. Лоукостер собирается открыть ещё одно международное направление Петербург – Жирона (Испания). 


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