Главу «Воентелекома» арестовали по делу о хищениях на полмиллиарда

Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Его подозревают в хищении более 460 млн рублей при поставке техники для Минобороны.

Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», арестовали Давыдова на 2 месяца — до 24 февраля. Сам глава «Воентелекома» отрицает свою причастность к хищениям и уверяет, что уголовное дело, по которому он проходит, было возбуждено по его собственному желанию. Напомним, о задержании Давыдова стало известно накануне, 25 декабря.