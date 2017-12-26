Главу «Воентелекома» арестовали по делу о хищениях на полмиллиарда
Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова. Его подозревают в хищении более 460 млн рублей при поставке техники для Минобороны.
Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», арестовали Давыдова на 2 месяца — до 24 февраля. Сам глава «Воентелекома» отрицает свою причастность к хищениям и уверяет, что уголовное дело, по которому он проходит, было возбуждено по его собственному желанию. Напомним, о задержании Давыдова стало известно накануне, 25 декабря.
Справка:
Уголовное дело, по которому прошли обыски, возбуждено в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. Следствие полагает, что АО «Воентелеком» намеренно завышало цены на поставку оборудования и получало двойную плату за оказание услуг. К примеру, за один маршрутизатор Минобороны платило миллион рублей при рыночной стоимости в 350 тысяч. При этом, как пишет «Коммерсантъ», поставщиком выступала подконтрольная «Воентелекому» ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась компания «Эмзиор технолоджи» — её возглавляет сестра Александра Давыдова Ольга.
Фигурантами по этому делу также проходят первый замдиректора АО Олег Савицкий, бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Финдиректор «Воентелекома» Евгений Жилков остался в статусе свидетеля.