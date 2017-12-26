В треснувших стенах в доме на Некрасова обвинили управляющую компанию

Ремонтом дома №1 по улице Некрасова в Петербурге, где по фасаду поползли трещины, должна заняться управляющая компания ООО «ЖКС № 1 Центрального района».

Как сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции 26 декабря, организация нарушила правила технической эксплуатации здания, что могло стать причиной деформации стен.

В отношении компании составлен административный протокол. Теперь ЖКС обязан принять «срочные меры по обеспечению безопасности людей», организовать постоянный мониторинг ситуации, а также выполнить ремонтные работы, предотвращающие разрушение здания.

«Фонтанка» связалась с управляющей компанией, но её представитель отказался давать комментарий, сославшись на то, что вся информация есть у администрации Центрального района. Мы отправили запрос чиновникам и ждём ответа.

На прошлой неделе по фасаду дома на Некрасова 1875 года постройки поползли вертикальные трещины. Жителям двух квартир на втором этаже выдали предписание, их собирались временно переселить в другие помещения.