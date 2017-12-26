В Петербурге скончался конструктор подводной лодки «Курск»

В Петербурге скончался генеральный конструктор ЦКБ «Рубин» Игорь Баранов – «отец» российских атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами, в том числе АПЛ «Курск». Ему было 85 лет.

О смерти конструктора стало известно 26 декабря. Как сообщили на предприятии, до последних дней он продолжал заниматься делом всей своей жизни, несмотря на тяжелую продолжительную болезнь.

Константин Баранов был выпускником кораблестроительного факультета Ленинградского кораблестроительного института. В 1972 году его назначили заместителем главного конструктора атомных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 667Ф и 667Б, а в 1974 году – 667БД и 667БДР. Баранов возглавлял работы над проектами советских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами, а также проектами 949 и 949А. К последнему относилась и подлодка «Курск».

Напомним, 12 августа 2000 года она потерпела крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.