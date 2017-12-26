Связанные с делом Шакро Молодого полицейские получили сроки за злоупотребления полномочиями

В Москве оглашен приговор сотрудникам полиции по делу о перестрелке в ресторане Elements. Оперативники и участковый получили реальные сроки.

Как сообщает Пресненский суд Москвы, 26 декабря судья Татьяна Васюченко огласила приговор оперативникам Денису Ромашкину и Ильдару Шакирову и участковому Ренату Зиннатулину. Им всем инкриминировалось злоупотребление полномочиями. В декабре 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка, полицейских по этому делу задержали почти через год. Ромашкин, например, находился в ресторане, когда случился конфликт между соратниками вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и представителями владельцев ресторана.

Ромашкин приговорен к четырем годам общего режима, Шакиров получил 3,5, Зиннатулин отправлен в колонию на два года.

Задержание после стрельбы у Elements Андрея Койчукова привело к другому уголовному делу. Якобы Шакро Молодой пытался выкупить своего товарища из-под ареста. Сегодня, 26 декабря, Генпрокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу бывшего руководителя собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиненного в получении взятки в 500 тыс. долларов.