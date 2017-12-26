После публикации «Фонтанки» дорожники расчистили переход на Лиговском

Расчистить Лиговский проспект от талого снега мешали припаркованные авто - и горожане использовали дверь, чтобы перебраться через дорогу.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга 26 декабря, оставленные транспортные средства загородили патрубки, по которым вода стекает в канализацию. В итоге Лиговский проспект затопило талой водой с примесью снежной каши.

Чтобы не промочить ноги, петербуржцы вынуждены были пустить в ход подручные материалы. Так, на пешеходном переходе у Московского вокзала появилась дверь, по которой, как по мосту, горожане перебирались на противоположный тротуар.

Сейчас удалось прочистить патрубок, расположенный справа от перехода. Вода ушла с дороги. Левый сток всё ещё заблокирован стоящим автомобилем.