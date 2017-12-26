На золоотвале при Красненькой речке снова арестовывают технику

Представители Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора при поддержке комитета по природопользованию и Росгвардии снова нагрянули на бывший золоотвал Первомайской ТЭЦ. По словам чиновников, собственник участка продолжает складировать строительные грунты прямо в Финский залив.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете 26 октября, арестованы 11 большегрузных автомобилей, 2 бульдозера и один экскаватор. Предполагается, что их отправят на штрафстоянку. Кроме того, ведомство возбуждает дела об административных нарушениях в отношении водителей по статье 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»).

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о ситуации на бывшем золоотвале в устье речки Красненькой. Собственник дамбы и подъездной дороги ООО «Синий» утверждает, что не складирует строительные грунты в акваторию Финского залива, а обсыпает стенку дамбы, восстанавливая ее целостность. Наблюдения «Фонтанки» показали, что за ночь на объект прибывают порядка 200 самосвалов, выезжали они со стройплощадки комплекса «Огни залива», застройщик – «БФА-Девелопмент». В прошлый раз представители Смольного, Росприроднадзора и ФСБ работали на месте 3 октября, тогда было возбуждено дело по статье 11.1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (организация несанкционированной свалки).