Сенаторы облегчают жизнь частным музеям

Совет федерации 26 декабря одобрил закон, который облегчает ввоз и вывоз из страны объектов культурного наследия.

Как пишет «Коммерсантъ», за документ проголосовали 109 сенаторов, девять выступили против. Член Совфеда от Тывы Людмила Нарусова уточнила, что не устраивает противников законопроекта, который внес в Госдуму глава комитета по бюджету нижней палаты парламента Андрей Макаров: «У этого человека технократически финансовый подход к этому закону. Ни с музейщиками, ни с сообществом искусствоведов этот закон не обсуждался, поэтому финансово-чиновничий подход к вопросу культурного наследия меня не устраивает», – приводит ее слова РБК.

Нарусовой возразила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, которая положительно оценила законопроект: «Он открывает возможности для развития и создания частных музеев, ввоза в Россию меценатами. Вот эти страсти вокруг не имеют под собой оснований для тревоги».

Отметим, закон заново определяет понятие «культурная ценность». Теперь это «движимое имущество, имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение». А поправки предлагают освободить от таможенных сборов негосударственные музеи при ввозе и вывозе произведений искусства — сейчас такие льготы есть только у государственных и муниципальных музеев.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что против законопроекта ранее выступали Минкульт, Минюст, Росархив и ФСБ.