Путина официально выдвинули в президенты

Инициативная группа официально заявила о выдвижении действующего главы государства кандидатом в президенты на выборах в 2018 году.

Об этом 26 декабря пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости». Инициативную группу по выдвижению Владимира Путина возглавляет руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. Она сообщила, что решение принято единогласно. Сам Путин не смог принять участие в заседании инициативной группы из-за загруженного графика, объяснял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщалось ранее, в инициативную группу вошли около 600 человек. Среди них фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года Софья Великая, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественные руководители Малого и Московского губернского театров Юрий Соломин и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко.