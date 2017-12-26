Росприроднадзор кроме синего снега нашёл на Петроградской еще и фиолетовый

Жители Петроградской стороны, которых взбудоражил с утра синий снег в их дворах, просто не всё еще видели. Росприроднадзор 26 декабря прибыл на место ЧП и нашёл еще и фиолетовый.

«Снег имел оттенок от светло-голубого, а местами, например на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу (химико-фармацевтический завод), имел фиолетовый оттенок», – отметила пресс-секретарь ведомства Гульнара Гудулова.

Чтобы выяснить, какое вещество вызвало окрашивание снега, лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» были взяты пробы. Ожидается, что промежуточные результаты исследования снега станут известны в ближайшее время. Ведомство обещает незамедлительно проинформировать о них общественность.

Напомним, что «Фонтанка» первой сообщила о необычном явлении на Петроградской стороне и опубликовала фоторепортаж. В почту редакции пришли множество фотографий от свидетелей синего снега, которые опасаются за здоровье своих детей и животных. А в Гидрометцентре уже предположили, что окрашивание могли вызвать кобальт или метиленовая синь.