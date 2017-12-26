Электрички для лыжников начнут ходить из Петербурга с 6 января

Поезда, на которых петербуржцы смогут добраться до лыжных трасс в поселках Орехово и Шапки, начнут курсировать с 6 января. Об этом 26 декабря сообщает сайт АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«Лыжные стрелы» будут отправляться с Финляндского и Московского вокзалов 6, 13, 21, 27 января, 4, 11, 17, 25 февраля 3 и 11 марта.

Доехать до Орехово можно будет с Финляндского вокзала, отправление в 9.15, обратный рейс со станции Орехово стартует в 15.10, поезд сделает остановку в Девяткино.

В направлении станции Шапки 6 января поезд отправится со станции Обухово в 9.52, по дороге он сделает остановку в Колпино (10.13). В остальные дни сесть на электричку до трассы в Шапках можно будет с Московского вокзала в 9.33, обратный поезд отправится в 15.37.

Бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно получить в районных администрациях, обратившись в отдел физической культуры и спорта.

Напомним, в начале 2017 года наш корреспондент на собственном опыте испытал электрички для лыжников. Его впечатления — в тексте «Фонтанки».