Что ждет жителей «Образцовых кварталов» после сдачи домов

В субботу 23 декабря в жилом комплексе «Образцовый квартал» отпраздновали Образцовый Новый год. Узнаем, как запомнился жителям этот день и чем застройщик порадовал нынешних и будущих новоселов*

Застройщик «Терминал-Ресурс», сдавший дома год назад досрочно, продолжает радовать жителей комплекса. Праздник посетили как жильцы заселенного дома «Образцовый квартал», так и их будущие соседи – покупатели квартир в «Образцовом квартале 2». Мы поговорили с участниками праздника Верой Пименовой и Ириной Воронич.

Ирина Воронич, жительница «Образцового квартала»:



«В феврале 2018-го мы отметим ровно год жизни в «Образцовом квартале». Все замечательно. Если и возникали недоработки, мы передавали информацию о них застройщику через председателя ТСЖ. Их оперативно исправляли. Все ожидания от жизни в новом доме оправданы. На праздновании Образцового Нового года нам понравилось все: было душевно, по-теплому. Очень приятно и неожиданно, что застройщик по сей день участвует в жизни нашего дома. Всей семьей – мама, папа и двое детей – мы участвовали в конкурсе – строили «Образцовый город». Все измазались в краске, но заняли почетное второе место и выиграли брендированную кружку «Образцового квартала». На следующее мероприятие тоже обязательно придем и друзей пригласим. Очень хочется, чтобы они стали нашими соседями!»

Главным конкурсом праздника стало строительство собственного «Образцового города». Две команды вооружились канцелярскими принадлежностями: картоном, красками, скрепками. Жители дали ход фантазии – у домов появились футбольные поля из аэрозольной краски. Верховодил Образцовым Новым годом, по традиции, Дед Мороз. Он и выбрал победителя в строительном конкурсе.

В это же время участников угощали горячим чаем и ароматным глинтвейном, блинами и жареными на гриле колбасками. Их готовили в зоне барбекю прямо на территории комплекса.

«Терминал-Ресурс»

Вера Пименова, дольщица «Образцового квартала 2»:



«Ждем с нетерпением ключи от квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2». На празднике я была с мужем и ребенком. Конечно, было холодно, но мы участвовали во всех конкурсах, танцевали. Грелись горячим чаем и глинтвейном. Нам удалось выиграть сертификат на тысячу рублей на покупки в магазине IKEA и сертификат на 40 тысяч на ремонт квартиры в «Прорабыче». На следующем празднике будем в том же составе».

Следующим праздником в «Образцовых кварталах» станет Масленица. Жителей и дольщиков ждет розыгрыш ценных призов, яркое интерактивное шоу и аниматоры для детей. Безусловно, не обойдется без приятных сюрпризов и угощений. Следите за подробностями на сайте www.devcent.ru.

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