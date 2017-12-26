После рейда на Сенном рынке в полицию отвезли 50 мигрантов

Каждый пятый из проверенных во время рейда с участием ОМОНа на Сенном рынке находится или работает в Петербурге нелегально. Днем 26 декабря задержанных свезли в районный отдел по вопросам миграции.

Об этом «Фонтанке» сообщили в прокуратуре Северной столицы. Всего на территории рынка проверили документы 250 человек, – пятая часть, как выяснилось, нарушила миграционное законодательство. Сейчас решается вопрос о привлечении иностранцев к административной ответственности.

Также в ходе сегодняшнего рейда на рынке нашли сигареты без акциза, материалы передали в следственные органы, где решат, тянет ли обнаруженный табак на уголовное дело.

О проверке Сенного рынка утром 26 декабря нашему изданию рассказали читатели. «Зачистку» рынка проводили около 50 сотрудников ОМОНа.