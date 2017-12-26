Дело о взятках главы собственной безопасности СКР Максименко передается в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу одного из самых близких Александру Бастрыкину подчиненных. Михаилу Максименко вменено оказание платных услуг в пользу вора в законе Шакро Молодого и против полицейских Петербурга.

Как сообщает надзорное ведомство 26 декабря, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Максименко обвиняется в двух эпизодах получения особо крупных взяток (статья 290 УК РФ).

По версии обвинения, в 2016 году Максименко с соучастником получили 500 тыс. долларов за вмешательство в одно из уголовных дел. Очевидно, имеется в виду история с помощью правой руке вора в законе Шакро Молодого — Андрею Койчукову.

Вероятные соучастники Максименко, коллеги по СКР Александр Ламонов и Денис Никандров, признали вину и заключили сделку со следствием.

Второй эпизод датирован 2015 годом и имеет петербургское происхождение. Якобы Максименко получил 50 тыс. долларов за организацию уголовного преследования сотрудников ГУ МВД Петербурга и области: в частности, начальника одного из отделов Управления уголовного розыска Романа Полозаева. Уголовное дело направлено в Московский городской суд, уточняет Генпрокуратура.