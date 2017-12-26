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26.12.2017 15:50

Умер основатель сервиса Aviasales Константин Калинов

Константин Калинов, 10 лет назад придумавший и создавший сайт по поиску авиабилетов Aviasales, умер в Москве 26 декабря.

Об этом «Фонтанке» сообщил представитель компании. Он уточнил, что Калинова не стало сегодня утром. 

«Несколько часов назад скончался Костя Калинов, основатель Aviasales. Вообще, тут как ни скажи, получится фальшиво: основатель, визионер… Костя всегда выше всех этих стереотипов. Лучше всего почтить память о Косте продолжением дела его жизни. Да и жить так, как он сам, – не бояться и достигать результатов, до которых другим далеко. Спасибо, Костя. Мы тебя любим», – написал управляющий директор Aviasales Максим Крайнов. 

По словам бывших коллег, в ближайшее время будет создан сайт, посвященный основателю сервиса – kosyan.aviasales.ru. 

По информации нашего издания, Калинов был серьезно болен, однако точные причины его смерти неизвестны. Весной 2017 года он вышел из управления компании из-за проблем со здоровьем, после чего подверг жесткой критике выбранный курс развития и ряд лиц из числа руководства. Конфликту был посвящен и его последний пост на станице в Facebook — основателя компании не позвали на вечернику в честь дня рождения Aviasales.

Идея создания сервиса была реализована Калиновым в 2007 году, через 10 лет стоимость Aviasales оценивалась в 250 миллионов долларов. Первоначально офис располагался в Петербурге, но позже основной коллектив переехал в Таиланд, на остров Пхукет. 

Константин Калинов родился в Ленинграде 4 сентября 1977 года, поступил на факультет подготовки оперативных сотрудников Академии МВД и вышел оттуда с дипломом юриста. Некоторое время работал в уголовном розыске Выборгского района, но уволился после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий. У Калинова остался восьмилетний сын.

 


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