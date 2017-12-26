«Тополь» осветил Центральную Россию

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с полигона Капустин Яр создал необычный световой конус над Центральным Черноземьем утром 26 декабря.

О феномене писали в соцсетях жители Белгородской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Отметим, как сообщили «Ведомостям» в Минобороны, как раз в это время с полигона Капустин Яр в Астраханской области провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».

«Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО, оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет», – уточнили в Минобороны.