В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет

Еще
19:06 26.12.2017
Пришлите свою новость!
18:53
27 декабря «автономные» троллейбусы поедут к «Балтийской жемчужине»
18:45
Съезд с КАД на проспект Обуховской Обороны закроют до утра
18:38
Суд прекратил сфабрикованное полицейскими дело о налете на бордель в Петербурге
18:32
В Петербурге стало больше туристов из Индии и Ирана
18:25
Из Петербурга в Пизу полетит лоукостер
18:20
В Петербурге девятибалльные пробки
18:16
На BBC показали, как Доктор Кто сменил пол
18:08
Главу «Воентелекома» арестовали по делу о хищениях на полмиллиарда
17:57
В треснувших стенах в доме на Некрасова обвинили управляющую компанию
17:36
В Петербурге скончался конструктор подводной лодки «Курск»
17:32
Связанные с делом Шакро Молодого полицейские получили сроки за злоупотребления полномочиями
17:23
После публикации «Фонтанки» дорожники расчистили переход на Лиговском
17:16
На золоотвале при Красненькой речке снова арестовывают технику
17:11
Сенаторы облегчают жизнь частным музеям
16:53
Путина официально выдвинули в президенты
16:45
Непогода в столице задержала рейсы из Пулково в Москву
16:38
Умер композитор Владимир Шаинский
16:35
"Удельную" проверили за 15 минут
16:34
НИИ им. Вредена заплатит пациентке за врачебную ошибку 2 млн рублей
16:27
"Удельную" закрыли на проверку
16:23
Росприроднадзор кроме синего снега нашёл на Петроградской еще и фиолетовый
16:15
Электрички для лыжников начнут ходить из Петербурга с 6 января
16:08
После рейда на Сенном рынке в полицию отвезли 50 мигрантов
15:59
Рождественское северное сияние раскрасило небо над Финляндией
15:53
Дело о взятках главы собственной безопасности СКР Максименко передается в суд
15:50
Умер основатель сервиса Aviasales Константин Калинов
15:46
Снег с дождем вновь собрали в Петербурге аномальные пробки
15:40
Где сделать новогодние селфи в Петербурге
15:33
Минтранс готовит специальные «велосипедные зоны» для поклонников двухколесного транспорта
15:27
«Тополь» осветил Центральную Россию
15:08
В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет
15:01
Пока генераторы не добрались до Лиговского, горожане прыгают по двери
14:52
Минфин: Резервный фонд закончится к Новому году
14:35
Авторынок Петербурга дал трехлетний рекорд
14:27
Пойманные сотрудником "Фонтанки" за карманную кражу в метро предстанут перед судом
14:23
ЦИК признал Собчак кандидатом в президенты
14:20
Пожаловавшейся Путину девушке из Апатитов полностью удалили опухоль
14:16
Пешеходную зону на Большой Морской готовят к открытию
14:13
Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному
14:09
Смольный точно решил, какие дороги отремонтирует в следующем году
13:56
КРТИ: Развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений
13:52
Песков: Призывы Навального к бойкоту выборов надо бы изучить
13:44
СК распространил фотографии нападавших на детский автобус в Петербурге
13:38
«Россия» начала летать из Пулково в Барселону и Женеву
13:30
Восточная плодожорка испортила китайские груши
13:27
«Проспект Просвещения» открыли для пассажиров
13:23
Сорокин посвятил новый рассказ Серебренникову
13:14
ОМОН зачищает Сенной рынок
13:12
Трое беженцев из Африки не добрались до Финляндии и отправляются на родину
13:05
Счетная палата нашла нарушений на 1,9 трлн рублей
13:02
Генеральная уборка места убийства не спасла петербургских «декстеров» от приговора
12:51
В Невском районе 161 дом превентивно отключен от тепла
12:49
5000 нелегальных SIM-карт изъяли за год в Петербурге и области
12:45
«Проспект Просвещения» закрыт на вход и выход
12:35
Петербургская сбытовая компания грозит отключить от света «Ленфильм» и «Метрострой»
12:27
«Фенербахче» хочет забрать у «Зенита» Кришито
12:23
Прокуратура предъявила комитету по печати неснесенную рекламу и лишние газетные киоски
12:17
В Петербурге дети сыграли в снежки на 30 тысяч рублей
12:08
Путина в президенты выдвинут 600 его знакомых
11:57
Купить жетоны метро в автоматах теперь можно и без денег в кармане
11:50
«Дом Меньшикова» на Миллионной стал региональным памятником
11:44
Петербуржцы отдали 19 миллионов детям, чтобы сесть за руль
11:40
Туристы «Матрешки-Тур» вылетели из Китая спустя почти неделю после своего рейса
11:32
Сенаторы ратифицировали соглашение о расширении базы ВМФ в Сирии
11:14
В петербургском баре с «гангстерским» названием клиента огрели бутылкой для перемешивания коктейлей
11:09
В центре Петербурга снег с крыши скидывали на машины
11:04
Сенаторы хотят понизить водке градус
11:00
Зиму в Петербурге прогоняют горячим дыханием генераторов
10:56
Новый роман Мураками выйдет в 2018 году
10:50
В Вырице без света остались 1600 человек, детсад, детдом, поликлиника и канализация
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.12.2017 15:08

В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет

Петербуржец, уходивший от депрессии с помощью наркотиков, получит возможность избавиться от вредной привычки. Следующее десятилетие он проведёт в исправительной колонии.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 26 декабря, Пушкинский районный суд назначил наказание Александру Лазаренко в виде 10 лет исправительной колонии. Его признали виновным в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере.

Весной 2017 года Лазаренко купил смесь психотропных веществ массой 986 граммов. Петербуржец спрятал вещество в своём «Инфинити FX37», а 12 марта зелье изъяла полиция.

На суде Лазаренко признал свою вину и в качестве оправдания заявил, что принимает наркотики с 2000 года, пытаясь избавиться от депрессии. В течение следующих десяти лет, которые он проведёт в исправительной колонии, у него будет возможность побороть и зависимость, и хандру.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41

Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров

Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд прекратил сфабрикованное полицейскими дело о налете на бордель в Петербурге
Главу «Воентелекома» арестовали по делу о хищениях на полмиллиарда
Связанные с делом Шакро Молодого полицейские получили сроки за злоупотребления полномочиями
"Удельную" проверили за 15 минут
"Удельную" закрыли на проверку
После рейда на Сенном рынке в полицию отвезли 50 мигрантов
Дело о взятках главы собственной безопасности СКР Максименко передается в суд
В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет
Пойманные сотрудником "Фонтанки" за карманную кражу в метро предстанут перед судом
СК распространил фотографии нападавших на детский автобус в Петербурге
Родительская забота опередила ЦРУ
Дети смотрели, как режут их водителя
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
Трагедия в Москве: больше вопросов, чем ответов
Сорочинский на свободе: «Я под впечатлением от Крестов-2»
Поправки Яровой отправили хлеб на свалку
Биткоин пропал у туалета
Петербуржцев в Китае захлопнули в «Матрешке»
Осталось найти второго ребенка
Взять на себя ИГИЛ и вторую жену
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер композитор Владимир Шаинский

комитет по благоустройству

После публикации «Фонтанки» дорожники расчистили переход на Лиговском

Росприроднадзор кроме синего снега нашёл на Петроградской еще и фиолетовый

Новости компаний
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
Магазин "Кей"
06.12.2017 11:31
Особенности работы современных фотоаппаратов объясняют специалисты «КЕЙ»
В данной статье сотрудники компании «КЕЙ» поделятся с читателями секретами конструкции и работы современных фотоаппаратов
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.