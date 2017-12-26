В Петербурге любителя наркотиков «закодировали» от депрессии на десять лет

Петербуржец, уходивший от депрессии с помощью наркотиков, получит возможность избавиться от вредной привычки. Следующее десятилетие он проведёт в исправительной колонии.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 26 декабря, Пушкинский районный суд назначил наказание Александру Лазаренко в виде 10 лет исправительной колонии. Его признали виновным в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере.

Весной 2017 года Лазаренко купил смесь психотропных веществ массой 986 граммов. Петербуржец спрятал вещество в своём «Инфинити FX37», а 12 марта зелье изъяла полиция.

На суде Лазаренко признал свою вину и в качестве оправдания заявил, что принимает наркотики с 2000 года, пытаясь избавиться от депрессии. В течение следующих десяти лет, которые он проведёт в исправительной колонии, у него будет возможность побороть и зависимость, и хандру.