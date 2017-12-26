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26.12.2017 14:52

Минфин: Резервный фонд закончится к Новому году

Резервный фонд в 2017-м будет исчерпан полностью, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», глава Минфина уточнил — за год из фонда потратят почти 1,5 трлн рублей. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уйдет около 660 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом составит как раз те самые 1,5 трлн рублей. 

Отметим, согласно поправкам к бюджету-2017, которые приняла Госдума, объем ФНБ уменьшен на 1,2 млрд рублей, до 662,3 млрд. Резервный фонд сократили на 15,7 млрд — до 1,045 трлн рублей.

 


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25.12.2017 12:02
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Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
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