Минфин: Резервный фонд закончится к Новому году

Резервный фонд в 2017-м будет исчерпан полностью, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Как пишет 26 декабря «Коммерсантъ», глава Минфина уточнил — за год из фонда потратят почти 1,5 трлн рублей. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) уйдет около 660 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом составит как раз те самые 1,5 трлн рублей.

Отметим, согласно поправкам к бюджету-2017, которые приняла Госдума, объем ФНБ уменьшен на 1,2 млрд рублей, до 662,3 млрд. Резервный фонд сократили на 15,7 млрд — до 1,045 трлн рублей.