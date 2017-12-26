Где сделать новогодние селфи в Петербурге

«Фонтанка» выбрала самые «фотогеничные» места Петербурга, где получатся удачные новогодние селфи. Кое-где вы рискуете наступить в ямки, продавленные ногами тысяч туристов, которые фотографировались здесь до вас. Но помните: всегда можно шагнуть чуть в сторону и порвать шаблон с помощью удачного ракурса.

Итак, маршрут новогоднего селфимана включает в себя следующие остановки.

1. Троицкая площадь. Сфотографировавшись здесь, вы даже через двадцать с хвостиком лет не перепутаете, в каком году было дело.

2. Манежная площадь. В этой конструкции хочется скорее медитировать, чем позировать. Но, если оставить за кадром все лишнее, получится пейзаж не хуже, чем в «Аватаре». Эйва одобрит.

3. Аничков дворец. Композиция «Фото с друзьями». Но не прислоняйтесь к ним — вы же не настолько синий, как они.

4. Аничков дворец. Выбирайте подарок побольше, а теперь делайте вид, что пытаетесь его поднять. Стоп! Снято!

5. Снова Аничков дворец. Просто фотография с электрическим павлином. Ничего особенного, листайте дальше.

6. Гостиный двор. Светящийся глобус отсылает нас к эстетике борьбы за мир в годы холодной войны. Но не анализируйте, просто попытайтесь найти, которая из лампочек — Санкт-Петербург, и покажите на нее пальцем.

7. Казанский собор. Все традиционные ценности в одной картинке. Сделайте приличное лицо.

8. Новая Голландия. Классическая европейская рождественская открытка. Осторожно, не загородите собой солдатиков на заднем плане.

9. Большая Конюшенная. Арки почти как в «Санта-Барбаре». Ну да кто про это помнит, 2018 год на носу.

10. Дворцовый мост. Сфотографироваться в канун Нового года на фоне старейшей городской тюрьмы — бесценно. Вообще же на Дворцовом мосту можно встать в любой его точке и попросить сфотографировать себя со всех сторон. И со всех сторон получится красиво.

11. Александровский сад. Здесь включили фонтан, в котором не сможет искупаться ни один десантник.

12. Мост Ломоносова. Это же портал в иное измерение! Если войти в него в полночь и постоять немного в тишине, можно увидеть, как журналисты «Фонтанки» уходят с работы.