Пока генераторы не добрались до Лиговского, горожане прыгают по двери

Чтобы не промочить ноги на пешеходном переходе возле Московского вокзала, петербуржцы где-то раздобыли дверь и по ней переходят через Лиговский проспект. Осушить лужу из грязного снега в ближайшее время должны сотрудники комитета по благоустройству.

Фото «полосы препятствий» возле дома 43-45 по Лиговскому проспекту «Фонтанке» прислали читатели днем 26 декабря. На кадрах запечатлены горожане, которые вынуждены перешагивать грязную снежную лужу по пути к вокзалу и к ТЦ «Галерея». В том месте, где она оказалась особенно глубокой, кто-то из работающих неподалеку петербуржцев положил дверь.

Вчерашний снегопад и сегодняшнее потепление, как сообщал комитет по благоустройству, вывели на улицу дворников со специальными генераторами, которые должны растапливать снег в патрубках, через которые вода стекает в канализацию. Однако до Лиговского, судя по всему, коммунальщики не доехали.

В Водоканале нашему изданию сообщили, что сам сток в порядке, но его, действительно, забило снежной массой. Заявка в комитете оформлена, бригада борцов с осадками уже в пути, заверили на предприятии.