Пойманные сотрудником "Фонтанки" за карманную кражу в метро предстанут перед судом

Пятерых предполагаемых карманников будут судить за кражи в метро Петербурга. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Северной столицы, по версии следствия, преступники совершили три кражи с марта по ноябрь 2017 года. Действовали обвиняемые Меркулов, Хаджи-Оглы, Харчилава, Хварцкия и Хомерики по одной и той же схеме — плотно обступали пассажира, имитируя давку при входе в вагон метро. Перед тем, как двери закрывались, внезапно отказывались от поездки и выскакивали на платформу. Когда состав покидал станцию, пассажир уже оставался без кошелька или драгоценностей.

Всем злоумышленникам вменяют статью «Кража», двоих ещё обвиняют в разбое. Дело передали в суд 22 декабря, на 28-е число назначено заседание по выбору меры пресечения: обвинение будет ходатайствовать о продлении ареста.

Напомним, что фигуранты этого уголовного дела оказались в полиции 6 сентября 2016 года благодаря сотруднику "Фонтанки" Кириллу Панченко. Увидев, как в вагоне на "Маяковской" неизвестные обшарили карманы туриста из Швейцарии и вытащили оттуда портмоне, наш коллега не остался в стороне и схватил одного из злоумышленников за руку. Вернуть украденное не удалось, однако подозреваемые оказались в пикете полиции, где угрожали Панченко.

При этом описанная выше схема по-прежнему активно используется карманниками в городской подземке. Так, на прошлой неделе на «Пушкинской» гость из Китая лишился портмоне, оказавшись в «эпицентре» искусственно созданной давки.