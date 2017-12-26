ЦИК признал Собчак кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия разрешила телеведущей Ксении Собчак начать формирование предвыборного фонда и собирать подписи в поддержку ее кандидатуры.

Об этом 26 декабря сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на РИА Новости. ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», от которой Собчак идет на выборы. Теперь она официально может собирать средства, подписи и вести избирательную кампанию.

Накануне комиссия отказала в регистрации Алексею Навальному из-за неснятой судимости по делу «Кировлеса». Собчак уже предложила политику стать ее доверенным лицом. Из-за отказа регистрировать главного оппозиционера страны в демократичности президентских выборов в России 26 декабря усомнился Евросоюз.