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19:03 26.12.2017
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Суд прекратил сфабрикованное полицейскими дело о налете на бордель в Петербурге
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17:36
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17:11
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16:27
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16:23
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16:15
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26.12.2017 14:35

Авторынок Петербурга дал трехлетний рекорд

В период с января по ноябрь 2017 года в Петербурге продали больше 123 тысяч легковушек. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. А ноябрь и вовсе поставил рекорд продаж за последние три года, улучшив показатели по сравнению с 2016-м на 22 процента.

Рост рынка по итогам года может составить 17 процентов, говорят 26 декабря аналитики.

Любопытно, что лидер рынка в ноябре впервые показал отрицательную динамику продаж. Кто этот лидер и другие подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 


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Автор фото Василевская Анна
25.12.2017 13:46
Программа BP CLUB собрала миллион участников
На многофункциональном автозаправочном комплексе ВР «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное поздравление миллионного участника программы лояльности BP CLUB*
Сервис заказа такси «Максим»
25.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
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22.12.2017 15:20
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