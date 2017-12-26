Авторынок Петербурга дал трехлетний рекорд

В период с января по ноябрь 2017 года в Петербурге продали больше 123 тысяч легковушек. Это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. А ноябрь и вовсе поставил рекорд продаж за последние три года, улучшив показатели по сравнению с 2016-м на 22 процента.

Рост рынка по итогам года может составить 17 процентов, говорят 26 декабря аналитики.

Любопытно, что лидер рынка в ноябре впервые показал отрицательную динамику продаж. Кто этот лидер и другие подробности читайте на «Водителе Петербурга».