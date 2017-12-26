Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному

Евросоюз критически отреагировал на отказ в регистрации кандидатом в президенты РФ оппозиционного политика Алексея Навального. Документ опубликован 26 декабря на сайте Европейской службы внешних дел.

«Решение российской Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в выборах президента в 2018 году из-за имеющейся судимости, заставляет усомниться в политическом плюрализме в России и перспективах проведения демократических выборов в следующем году», — говорится в тексте.

Также в заявлении подчеркивается, что политически мотивированные судебные дела не должны использоваться против участников политического процесса.

«Мы надеемся, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет приглашено для наблюдения за выборами, – говорится в документе. – Европейский союз будет основывать свои выводы по поводу электорального процесса на собственных наблюдениях, как делал всегда».