Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному
Евросоюз критически отреагировал на отказ в регистрации кандидатом в президенты РФ оппозиционного политика Алексея Навального. Документ опубликован 26 декабря на сайте Европейской службы внешних дел.
«Решение российской Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в выборах президента в 2018 году из-за имеющейся судимости, заставляет усомниться в политическом плюрализме в России и перспективах проведения демократических выборов в следующем году», — говорится в тексте.
Также в заявлении подчеркивается, что политически мотивированные судебные дела не должны использоваться против участников политического процесса.
«Мы надеемся, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет приглашено для наблюдения за выборами, – говорится в документе. – Европейский союз будет основывать свои выводы по поводу электорального процесса на собственных наблюдениях, как делал всегда».
Справка:
Напомним, что выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.