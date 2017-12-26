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26.12.2017 14:13

Евросоюз усомнился в демократичности президентских выборов из-за отказа Навальному

Евросоюз критически отреагировал на отказ в регистрации кандидатом в президенты РФ оппозиционного политика Алексея Навального. Документ опубликован 26 декабря на сайте Европейской службы внешних дел.

«Решение российской Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в выборах президента в 2018 году из-за имеющейся судимости, заставляет усомниться в политическом плюрализме в России и перспективах проведения демократических выборов в следующем году», — говорится в тексте.

Также в заявлении подчеркивается, что политически мотивированные судебные дела не должны использоваться против участников политического процесса.

«Мы надеемся, что Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека будет приглашено для наблюдения за выборами, – говорится в документе. – Европейский союз будет основывать свои выводы по поводу электорального процесса на собственных наблюдениях, как делал всегда».

Справка:

Напомним, что выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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