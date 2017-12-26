Смольный точно решил, какие дороги отремонтирует в следующем году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил адресную программу ремонта дорог на 2018 год. Как и в уходящем году, все поделят на несколько больших лотов.

Как сообщает 26 декабря КРТИ, всего работать будут по 95 объектам (в первоначальном плане значились 89). Один лот объединит в себе Кронштадтский, Курортный и Приморский районы. В них, в частности, отремонтируют улицу и площадь Рошаля, Зеленогорское шоссе, участки Мебельной и Парашютной улиц, нечетную сторону наб. Черной речки, пр. Испытателей (от Богатырского пр. до Коломяжского пр.) и Яхтенную улицу.

Второй кусок ремонтного «пирога» – Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Петроградский районы. Если конкретно — пр. Художников и Энгельса, Суздальский проспект (от пр. Культуры до ул. Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, ш. Революции (от Пискаревского пр. до ул. Химиков), Ждановская ул. и Левашовский пр.

Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский включат в третий лот. Ремонт ждет Английскую наб., участок Садовой улицы (от Гороховой до наб. Фонтанки), Митрофаньевское шоссе, наб. р. Фонтанки, Сенную пл., участки Среднего и Малого проспектов В.О., пр. Космонавтов (от ул. Типанова до Свирской ул.), участок пр. Обуховской Обороны, улицы Седова, Бухарестскую и Софийскую улицы, Владимирский пр., Дворцовый проезд, пл. Восстания, Миллионную ул.

Сообщается, что от Кировского района в адресную программу вошли Автомобильная ул. и пр. Стачек. Кроме того, несколько улиц залатают в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах. «Фонтанка» ранее писала о планируемом ремонте улиц Красного Флота и Дегтярева, Ораниенбаумского шоссе, Софийского бульвара, улиц Старинной, Госпитальной, Садовой (Павловск), Ленина, а также Фильтровского шоссе.

КРТИ сообщает, что отдельный конкурс будет проведен на ремонт Невского проспекта, его разобьют на два этапа: от пл. Восстания до пл. Ал. Невского и от Адмиралтейского пр. до пл. Восстания. Предполагается также отремонтировать подъездные дороги к стадиону «Санкт-Петербург Арена»: это Северная дорога, Крестовский пр., пр. Динамо, Южная дорога и другие.

В программу включены работы по ремонту трамвайных путей на Комендантской пл., ул. Ильюшина, Торжковской ул., пр. Испытателей. Все конкурсы проведут в январе – феврале 2018-го.

В текущем году программа ремонта включила 119 объектов, на 5,2 млрд рублей. В этом списке Московское шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до границы с Ленинградской областью и от пл. Победы до линии Окружной ж/д), Дальневосточный пр. (от Большевиков до Дыбенко), Ленинский проспект от Стачек до Троллейбусного проезда, Приморское шоссе и другие адреса. Весь город при этом поделили на крупные лоты.