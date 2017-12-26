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26.12.2017 14:02

Синий петроградский снег

Жители Петроградской стороны с утра обнаружили во дворах синий снег. Насколько вредно лепить из него снеговиков или выгуливать по синей целине питомцев и детей, экологи пока выясняют.
Синий петроградский снег
читатель "Фонтанки" Дмитрий

Зимние забавы для петроградской ребятни стали еще веселее. И ярче. Синий снег покрыл Аптекарский проспект.  Жители опасаются, что разноцветные сугробы – результат вредных выбросов при сносе химико-фармацевтического завода. Разбираться поехали комитет по природопользованию Смольного и Росприроднадзор с мобильной лабораторией. 

Cиний снег с утра лежит как на припаркованных автомобилях, так и на подоконниках верхних этажей и земле вплоть до проспекта Медиков. Очевидцы уточняют,  что распространен он не равномерно — волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло розой ветров. Толщина покрова около 1 см. Все респонденты «Фонтанки» заявили, что видят подобное явление впервые в жизни. 

Синий петроградский снег

«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщила «Фонтанке» 26 декабря местная жительница Екатерина.

Химико-фармацевтический завод №1 был известен тем, что на нём впервые в СССР были произведены знакомые всем цитрамон, витамин С в таблетках, сухой йод. А валидол в капсулах вообще был изготовлен на Аптекарском проспекте, 5, впервые в мировой практике. Начиная с 1970-х годов  предприятие  стало головным заводом химико-фармацевтического объединения «Октябрь», но в 2007 году сменило вид деятельности на управление собственным недвижимым имуществом. Первоначально владельцы фабричных строений предполагали реконструировать цеха под офисы. Однако невзрачная промышленная архитектура уже не  соответствовала кардинально возросшему за последние десятилетия  статусу Аптекарского острова. Сейчас на территории идет активный снос построек.. 

Обратившиеся к «Фонтанке» жители с утра переживают за домашних питомцев и детей, которые порываются лепить синих снеговиков. 

В Гринписе «Фонтанке» заявили, что не имеют сейчас специалистов для того, чтобы оценить вред и масштабы явления. Застройщик запросил время для подготовки комментариев, а комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направил на место своего специалиста. На место выехал и Росприроднадзор вместе с сотрудниками Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу.

Аналогов явления в Петербурге в ближайшем прошлом обнаружить не удалось. Подобное фиксировалось в 2015 году в Челябинске. Как сообщала тогда RT, синий снег взяли на проверку экологи, которые установили, что он не представляет опасности — причиной его появления стал выброс в атмосферу красителя для пасхальных яиц с фабрики, находящейся неподалёку. 

– Насколько я знаю, у нас в Петербурге никто никогда не жаловался на синий снег, – подтвердила «Фонтанке» начальник центра мониторинга загрязнения окружающей среды петербургского Гидрометцентра Анастасия Луковская. – Хотя по России был и синий, и чуть ли не красный снег, и какой-то ещё. Синюю реакцию может дать кобальт или метиленовая синь. Возможно, что принесло какой-то порошок красящий, и он при контакте с влажной средой просто начал растворяться.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
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