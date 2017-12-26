КРТИ: Развязка на «Экспофорум» пройдет в обход воинских захоронений

Трасса транспортной развязки на «Экспофорум», которая строится к чемпионату мира по футболу – 2018, будет изменена, если на участке найдут воинские захоронения. Об этом председатель КРТИ Сергей Харлашкин сообщил в ответе на запрос депутата петербургского ЗакСа от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, поисковый отряд будет сформирован из военнослужащих ЗВО после согласования командующим Западным военным округом Андреем Картаполовым.

В свою очередь, депутат отмечает, что наличие воинских захоронений на пути прохождения трассы представляется уже известным фактом.

«Строительства на костях быть не может и не должно», – подчеркивает Вишневский.

Поисковые работы должны завершиться до конца декабря 2017 года.

Напомним, что, как ранее писала «Фонтанка», о воинском захоронении у «Экспофорума» Смольный и Минобороны знали пять лет. Но это знание «затерялось» в переписке чиновников районного и городского уровня.