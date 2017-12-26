Песков: Призывы Навального к бойкоту выборов надо бы изучить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призывы оппозиционера Алексея Навального к «забастовке избирателей» нужно изучить на предмет соответствия законодательству.

Об этом пишет 26 декабря «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс». «Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», – приводит издание слова Пескова. Он подчеркнул — в Кремле не считают, что неучастие Навального в выборах снизит их легитимность или явку избирателей.

Напомним, накануне, 25 декабря, Центризбирком отказал в регистрации Алексею Навальному из-за неснятой судимости по «Кировлесу». После этого политик объявил бойкотам выборам и пообещал оспорить решение в Конституционном суде.

Отметим, популярный политический Telegram-канал «Незыгарь» уже сообщал о том, что призывы к бойкоту выборов могут стать основанием для обвинений по «экстремистской» статье 282 УК РФ. Согласно закону, экстремизмом может считаться «воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав, а также политические призывы к осуществлению указанных действий».