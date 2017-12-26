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26.12.2017 15:29

“Бейрут” загладил вину

Термометр, психрометр и бирка на уборочном инвентаре спасли хозяйку кафе “Бейрут” от приговора. Прокуратура заключила, что социальная справедливость восстановлена и директора можно отпустить со штрафом, но без приговора. Суд согласился.
“Бейрут” загладил вину
Сергей Куликов/Интерпресс

Уголовное дело об услугах, опасных для жизни и здоровья потребителей кафе «Бейрут», прекращено Куйбышевским районным судом. На тринадцатом заседании выяснилось, что все замечания, выявленные контролерами осенью 2016 года, устранены, и прокурор не хочет крови. Работа полиции, Роспотребнадзора, МЧС и Следственного комитета принесла 40 тысяч рублей штрафа.

У хозяйки кафе ближневосточной кухни «Бейрут» на Стремянной улице Елизаветы Извозчиковой приключения начались в сентябре 2016 года, когда в заведение с проверками зачастили представители всех известных контролирующих и надзорных органов. Причина особо пристального внимания к небольшому кафе достоверно неизвестна. Работники «Бейрута» грешат на следователя из районного отдела Следкома, которому как-то раз не дали воспользоваться туалетом – что, конечно, нехорошо. Но после этого случая началось: следователи в сопровождении инспекторов Роспотребнадзора, МЧС и полицейских трижды за три месяца учиняли масштабные проверки. 23 ноября 2016 года было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», в квартире Извозчиковой в 7 часов утра провели обыск.

Основания уголовного преследования: отсутствие ярлыков на части продукции, отсутствие в помещении термометра, отсутствие крышки на помойном ведре, отсутствие знаков о запрете курения и ещё несколько замечаний, среди которых не забыли и отсутствие бирки на швабре.

Отсутствие наклеек на инвентаре и крышек на баках для отходов расследовалось полгода, ещё полгода ушло на судебное разбирательство. Тринадцать заседаний было посвящено выяснению степени общественной опасности Елизаветы Извозчиковой, которая, по версии обвинения, поставила под угрозу жизнь и здоровье посетителей своего кафе.

Проведенная в декабре 2017 года проверка Роспотребнадзора, тем временем, показала: все недостатки устранены, баки закрыты, бирки наклеены, термометр и психрометр (прибор для измерения влажности и температуры воздуха) присутствуют, знаки о запрете курения выставлены, кафе соответствует нормам.

Защита Извозчиковой ходатайствовала о применении новой в российском праве нормы. С 2016 года в уголовно-процессуальном кодексе появилась статья 76.2: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в случае если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред». 

Фото: Денис Коротков

Кроме акта Роспотребнадзора ходатайство подкрепили комплиментарными характеристиками подсудимой от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге и от Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада.

Представляющая государственное обвинение помощник прокурора Центрального района Юлия Щербакова, отметив, что подсудимая вину признала, причиненный вред загладила, впервые совершила преступление небольшой тяжести, не возражала: «Цель уголовного судопроизводства, установление социальной справедливости, – достигнута». И для полной справедливости попросила назначить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Защитники Извозчиковой, адвокаты Сергей Голубок и Алексей Соколов, не называя конкретной суммы, попросили суд назначить сумму исходя из материального положения подсудимой.

Спустя три часа судья Ирина Кирсанова огласила решение: штраф 40 тысяч рублей, уголовное дело прекратить.

Защита видит в штрафе без приговора достойный компромисс. «Мы положительно рассматриваем данное решение, которое, конечно, является определенным компромиссом, – отметил Алексей Соколов, подчеркнув, что упоминание гособвинителя о признании вины некорректно: – Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде мы вины не признавали. Обвинение по каким-то причинам считает иначе, мы не стали спорить».

«В прошлом заседании Елизавета признала, что имели место определенные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, но это не значит вину в совершении уголовного преступления, – уточнил адвокат Сергей Голубок, – мы считаем, что вину никто не признавал».

«Полтора года страданий закончились, и ладно», – завершила Елизавета Извозчикова.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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