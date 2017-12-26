«Россия» начала летать из Пулково в Барселону и Женеву

Авиакомпания «Россия» перед новогодними праздниками открыла два дополнительных направления из Петербурга – в Женеву и Барселону. Рейсы будут совершать в среду и субботу, сообщает компания.

В Женеву лайнеры «России» уже начали летать с 23 декабря по субботам. Рейс FV 6691 вылетает из Пулково в 14.20, обратно из Женевы — в 16.40 по местному времени.

В Барселону рейсы открываются 27 декабря. Они будут выполняться по средам и субботам дважды в день в рамках совместной программы полетов с компанией «Библио-глобус». Обратные рейсы назначены на среду, четверг, субботу и воскресенье.

Обслуживать оба направления будут воздушные суда Вoeing 737 и Airbus A319.