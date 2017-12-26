СК распространил фотографии нападавших на детский автобус в Петербурге

В Петербурге продолжается розыск водителя внедорожника, который ударил ножом перевозившего школьников водителя автобуса. Следственный комитет просит горожан посмотреть по сторонам в поисках изображенного на фото.

Снимки подозреваемого в покушении на убийство появились на сайте ГСУ СК Северной столицы днем 26 декабря. Человек с фотографии совпадает с тем изображением, которое днем ранее нашла «Фонтанка» - 43-летний Ализаде Мустафаев на кадрах комитета позирует, сидя в ресторанах. Также СК нашел и совместное фото с предполагаемой сообщницей — вероятно, именно она колотила водителя битой, пока ее спутник трижды пырнул 29-летнего пострадавшего ножом.

«Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к жителям …, располагающим сведениями о местонахождении Мустафаева и его соучастницы, позвонить по телефонам: 570-66-71 или 02», – заявили в пресс-службе.

Напомним, ЧП произошло вечером 25 декабря после дорожного конфликта на Октябрьской набережной. На попытку урезонить подрезавшего экскурсионный автобус водителя внедорожника тот ответил ударами ножом на глазах у 24 детей из школы в городе Кировске Ленинградской области. Учащиеся возвращались домой после экскурсии в музее Водоканала. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство.