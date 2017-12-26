Восточная плодожорка испортила китайские груши

В Морском порту Петербурга задержали 22,5 тонны свежих груш из Китая.

Как сообщили 26 декабря в пресс-службе Россельхознадзора, грушами успели полакомиться личинки восточной плодожорки. Это карантинный для Евразийского экономического союза вредитель. Так что по закону груши придется либо вернуть в Китай, либо уничтожить.

Восточная плодожорка повреждает молодые побеги, завязи и плоды различных сельскохозяйственных структур — от персиков и абрикосов до груш, яблок и боярышника. Отметим, именно этот вредитель регулярно становится причиной для запрета на ввоз фруктов из некоторых стран — например, Сербии или Молдавии.