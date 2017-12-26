Генеральная уборка места убийства не спасла петербургских «декстеров» от приговора

Коллегия присяжных в Петербурге 26 декабря единодушно признала виновными двоих обвиняемых по делу об убийстве супружеской пары в квартире на Октябрьской набережной.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Александр Новиков 2 августа 2016 года ночью проник в квартиру своей бывшей сожительницы – с помощью заранее изготовленного ключа от двери. Вместе с ним был Александр Виноградов. Новиков нанес два ножевых ранения в шею спящему 29-летнему молодому человеку, а также не менее 65 ножевых ранений девушке (сестре его бывшей любовницы). Добычей преступников стали вещи убитых на сумму в полмиллиона рублей.

На следующий день Новиков купил чистящие средства и мусорные пакеты. С этим добром он вернулся на место преступления и провел генеральную уборку комнаты. Трупы спрятал в диван, где их позже нашли родственники погибшего хозяина.

Присяжные сочли подсудимых не заслуживающими снисхождения.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», подозреваемых в двойном убийстве супружеской пары на Октябрьской набережной задержали 5 августа.

«Декстер» - американский телесериал канала Showtime о вымышленном серийном убийце Декстере Моргане, который работает судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами и тщательно зачищает место преступления после каждого совершенного им преступления.