Счетная палата нашла нарушений на 1,9 трлн рублей

Счетная палата выявила по итогам 2017 года 6,5 тысяч нарушений на 1,9 трлн рублей.

Об этом 25 декабря сообщается на сайте ведомства. В Счетной палате подчеркнули, что нарушений стало больше примерно в два раза — в 2016-м ведомство выявило их 3,9 тыс. – всего на 965 млрд рублей.

«Причины нарушений, как и в прошлом году, в основном связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности сотрудников государственных органов и организаций, распоряжающихся бюджетными средствами», – пояснила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

При осуществлении госзакупок ведомство обнаружило нарушений на 118,7 млрд рублей, при исполнении бюджетов — на 599 млрд. При ведении бухучета нашли нарушений еще на 813,5 млрд. В общей сложности в 2017 году Счетная палата вернула в бюджет 18,8 млрд рублей (в 2,1 раза больше, чем в 2016-м).

«При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен. Например, возврат средств невозможен по нарушениям, связанным с несоответствием бюджетной отчетности фактической финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля», – говорится в сообщении ведомства. Инспекторы только стараются сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Всего по представлениям Счетной палаты возбудили 389 дел об административных правонарушениях, из них рассмотрено 267. К ответственности привлекли 119 должностных лиц и 11 — юридических. Всего назначено штрафов на 23,4 млн рублей.