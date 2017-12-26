Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию

22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: школы, детские сады, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут.

В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes. Первая очередь комплекса, а это 6 корпусов, уже сдана и заселена. До конца года застройщик планирует получить разрешение на ввод еще двух корпусов ЖК «Граф Орлов».

ЖК "Граф Орлов", застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty