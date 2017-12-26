ОМОН зачищает Сенной рынок

В Петербурге ОМОН работает на территории Сенного рынка. Профилактикой грузчиков и торговцев занимаются полсотни бойцов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 26 декабря на рынок со стороны набережной Фонтанки въехала колонна автомобилей с цветографией ОМОН. Из грузовиков высыпали около пятидесяти сотрудников и рассредоточились по Сенному.

«Работяг окучивают, видимо, будут проверять документы», – добавляют очевидцы.

Возможно, внимание к одной из крупнейших торговых площадок города связано с инцидентом, который произошел накануне в Апраксином дворе, расположенном недалеко от Сенного. Неизвестные устроили стрельбу из-за конфликта бизнес-интересов.