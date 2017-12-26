В Невском районе 161 дом превентивно отключен от тепла

На превентивное отключение домов решились теплоэнергетики в Невском районе Петербурга. Тепловизор с вертолета разглядел потенциально опасный участок трубопровода.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» 26 декабря, диагностика теплосетей при тепловизионной аэрофотосъемке с вертолета показала проблемный участок магистрального трубопровода на улице Шелгунова, 33.

«Чтобы избежать потенциальных дефектов, принято решение срочно провести ремонтно-восстановительные работы для безаварийных новогодних праздников и зимних морозов», – уточнили в пресс-службе.

Работы должны быть закончены к полуночи 26 декабря. Теплоснабжение ограничено в 161 жилом здании.

«Еще 17 социальных учреждений рекомендовано поставить на проток, чтобы они обеспечивались теплом в полном объеме. Горячее водоснабжение не отключается. Оно подается по резервной схеме», – добавили в «ТЭК СПб».

Ранее из-за реконструкции магистрального трубопровода 161 дом в том же районе уже отключали от теплоснабжения.