5000 нелегальных SIM-карт изъяли за год в Петербурге и области

Продаваемые без паспорта и договора сим-карты в течение года изымали сотрудники Роскомнадзора и регионального УМВД в Петербурге и Ленобласти. «Урожай» превысил пять тысяч штук.

Об этом сообщает регулятор 26 декабря. Сим-карты отбирали у тех, кто продавал их без паспорта и договора, а также у тех, кто не имеет право ими торговать. Таким образом, наибольшее количество штрафов в регионе выписано по двум статьям кодекса об административных правонарушениях: «Заключение договора об оказании услуг неуполномоченным лицом» и «Несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов». Наказывали как физлиц, так и организации, пять тысяч «симок» насобирали за 55 проведенных рейдов. Общую сумму штрафа регулятор не называет, но по КоАП, минимальное наказание для граждан — 2 тысячи рублей, для юрлиц — от ста тысяч.

Напомним, в целом по стране в 2017 году изъяли 90 тысяч нелегальных SIM-карт, большая часть из которых – от оператора ПАО «Вымпелком». Это количество в три раза выше результатов предыдущего года.

С 1 июня 2018 года вступают в действие поправки в Федеральный закон «О связи», согласно которым услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, о которых оператору связи достоверно будут известны паспортные данные и ряд иных сведений. Эту информацию предполагается вносить в автоматизированную систему расчетов. В противном случае пользователь не сможет воспользоваться услугами связи.