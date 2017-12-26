«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.

Устранение аварийных отключений ведется во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления Республики Карелии. Работа направлена на обеспечение непрерывного электроснабжения всех потребителей, подключенных к сетям «Карелэнерго».

Все дни с 8 декабря «Карелэнерго» непрерывно работает в особом режиме и режиме повышенной готовности. К устранению аварий привлечены бригады филиалов «Карелэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго», «Вологдаэнерго» и «Колэнерго», работники подрядных организаций республики. Бригады работают в сложнейших погодных условиях, в круглосуточном режиме.

Усилен контроль за работой электросетевого комплекса, приняты дополнительные меры по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей. Информация о восстановлении электроснабжения оперативно размещается в интернете, доводится лично до жителей населенных пунктов.

Ситуация находится на особом контроле руководства «Россетей».

Снабжение социально значимых объектов осуществляется с помощью резервных источников электроснабжения. В «Карелэнерго» готовы к использованию 11 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) мощностью от 60 до 100 кВт и 21 генератор электроэнергии мощностью до 7 кВт. Все резервные источники размещены с учетом их максимально быстрой доставки в районы Карелии.

Дополнительное внимание со стороны главы и правительства Республики Карелии, жителей к ситуации требует от энергетиков мобилизации сил и еще более оперативной работы.

Руководство и работники филиала «Карелэнерго», располагая достаточными силами и средствами, настойчиво и планомерно восстанавливают электроснабжение населенных пунктов. Уверены, что результатом совместной работы станет надежное электроснабжение по нормальной схеме на территории всей республики, в том числе и в тех поселках, где электричество является пока единственным благом цивилизации.