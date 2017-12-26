Петербургская сбытовая компания грозит отключить от света «Ленфильм» и «Метрострой»

АО «Петербургская сбытовая компания» отправила коммерческим потребителям города и области 9,5 тысяч уведомлений на ограничение подачи электроэнергии. Без света могут оставить «Ленфильм» и «Метрострой».

Как сообщает 26 декабря АО «ПСК», совокупная задолженность составляет 607 млн рублей. В частности, 7,25 млн задолжала студия «Ленфильм», ей уведомление уже отправлено. Следующим его может получить ОАО «Метрострой», от которого АО «ПСК» ждет 19 млн.

«Указанные должники, а также те потребители, которые не погасят задолженность, рискуют встретить Новый год без электроэнергии», – уточнили в пресс-службе сбытовой компании.

Штраф за невыполнение требования о самостоятельном ограничении электропотребления составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

С начала года АО «ПСК» направило более 47,2 тысячи уведомлений коммерческим потребителям. Добавим, спор вокруг задолженности «Ленфильма» регулярно возобновляется с 2013 года, в последний раз об отключении речь шла этим летом.