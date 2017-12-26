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26.12.2017 12:27

«Фенербахче» хочет забрать у «Зенита» Кришито

Капитан футбольного клуба «Зенит» защитник Доменико Кришито может перейти в «Фенербахче». Как сообщает 26 декабря издание Ahaber, шансы турецкого клуба заполучить футболиста очень высоки, особенно с учетом хороших отношений с «Зенитом».

Отмечается, что ранее из «Зенита» в «Фенербахче» уже переходили Бруну Алвеш, Нету и Жулиано. Контракт Кришито с петербургским клубом действует до июня 2018 года.

В текущем сезоне защитник сыграл 20 матчей в РФПЛ, забил три гола и отдал два голевых паса.

Напомним, в августе сообщалось об интересе к Кришито со стороны целого ряда зарубежных клубов. В частности, к футболисту присматривались еще один турецкий клуб «Галатасарай» и итальянский «Наполи». 


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