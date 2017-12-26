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26.12.2017 12:27

Здесь даже малыш может сказать «нет!»

Йога для детей с особенностями – новое направление в реабилитации для России. Практика помогает детям почувствовать себя хорошо в своём собственном, не всегда управляемом теле. В Петербурге занятия особой йогой проходят в благотворительной мультипликационной студии «Да». А чтобы занятия продолжались, в преддверии Нового года ребята собирают деньги на целый 2018 год занятий.
Здесь даже малыш может сказать «нет!»

Йога для детей с особенностями – новое направление в реабилитации для России. Практика помогает детям почувствовать себя хорошо в своём собственном, не всегда управляемом теле. Главное отличие от других методов в том, что инструктор далеко не главный на занятии, он лишь следует за телом ребёнка, терпеливо ожидая его готовности к новому. В Петербурге занятия особой йогой проходят в благотворительной мультипликационной студии «Да». А чтобы проект существовал и в дальнейшем и занятия продолжались, в преддверии Нового года ребята собирают деньги на целый 2018 год занятий.

Четырёхлетняя Ира слегка обеспокоена, ей трудно сосредоточиться, она то и дело вертит головой в разные стороны, периодически вскрикивая. Инструктор укладывает её на пол и пробует поднять её ноги вверх. Ира сначала сопротивляется и продолжает ёрзать, но через мгновение сосредотачивается, и сама поднимает ноги. Для неё это, казалось бы, простое движение – маленькая победа.

На занятиях особой йогой дети выходят из привычного, уже ставшего стереотипным для них круга движений, и таким образом осваивают новое.

– На практике йоги мы начинаем двигать телом каким-то необычным способом, которым нам не свойственно двигать в повседневной жизни, и это помогает нам почувствовать своё тело лучше, – рассказывает преподаватель особой йоги Ольга Инжуваткина. – В этом году ко мне пришло много детей с аутизмом, и родители плакали на занятиях, потому что они видели, сколько много может их ребёнок, а они к этому не привыкли. Оказывается, он может это сделать сам, просто у него другой темп.

Ольга Инжуваткина – социальный работник с большим стажем, девять лет она трудилась в детских домах и психоневрологических интернатах. Параллельно занималась йогой для себя и в какой-то момент поняла, что древние индийские практики могут быть полезны при реабилитации детей с особенностями. Так она наткнулась в интернете на Special Yoga Centre в Лондоне, но обучение там оказалось слишком дорогим удовольствием для российского педагога.

Ольга отложила эту идею, но через какое-то время её знакомый волонтёр из Англии сообщил, что к ним в центр пришёл мужчина, он очень хотел совершить доброе дело и оплатил поездку Ольги на курсы в Лондон.

– Я поехала и посмотрела на всё это, ну круто, Лондон. Там даже для каждого ребёнка ложка из специального материала и специальной формы, которая подходит только ему. Я подошла к своей наставнице Джо Мэньюэл и сказала, что у нас в России всё это работать не будет, потому что у нас другие условия. Тогда Джо ответила: «Ок, я тогда сама приеду и посмотрю, как у вас всё устроено».

Джо преподаёт йогу для детей с особыми потребностями больше 20 лет. У неё самой один из детей – «особенный». Англичанка приехала в детский дом-интернат №4 в Павловске, где на тот момент работала Ольга. С тех пор Джо регулярно проводит мастер-классы для работников учреждения. Она проповедует идею – работать в тех, условиях, которые есть. Этой мысли старается следовать и Ольга.

Сейчас у петербурженки около 20 подопечных от 3 до 18 лет – это дети с ДЦП, аутизмом, но педагог готова работать и с другими особенностями. Большинство асан, которые выполняют ребята на занятиях, воздействуют на органы желудочно-кишечного тракта, помогают раскрыться грудной клетке, а позвоночнику вытянуться.

Многие дети, которые приходят к Ольге, уже имеют неприятный опыт работы со специалистами. В частности, речь идёт о ребятах с ДЦП. Они очень хорошо для своих лет знают, что такое боль и сталкиваются с ней постоянно при гимнастике, логопедическом массаже или других процедурах, относящихся к реабилитации. Боль подрывает доверие к миру взрослых, запирает детей ещё больше в своём теле.

– Ко мне приходят родители и спрашивают: а вы не будете его тянуть, не будете его загружать, чтобы у него руки тряслись? С чего решили, что если ребёнок не вышел с трясущимися руками, то значит нет работы. Я иногда достаточно много времени трачу на то, чтобы найти тот ключик, который поможет мне выстроить доверительные отношения. У ребят уже есть опыт реабилитации, где им было больно или где они не хотели что-то делать, а их заставили. Иногда дети сидят и качаются, стучат. Я могу несколько занятий с ними это вместе делать, чтобы они поняли, что я рядом и я поддерживаю. Доверие – это то, через что я начинаю работать с ребёнком. Родители мне говорят: «К вам так любит ребёнок ходить». Это наверно потому, что на моём занятии можно сказать нет, даже малышам.

Важная часть йоги – это работа с эмоциями, как с родительскими, так и детскими. Мамы особых детей, как правило, годами пребывают в напряжении и их состояние передаётся детям. Если у мамы сбивчивое прерывистое дыхание, то ребёнок дышит точно также. Как говорит Ольга, в первую очередь, она надевает на родителей кислородную маску, даёт им возможность расслабиться – иногда просто поспать на коврике рядом.

– Родители очень часто хотят, чтобы ребёнок, например, обязательно складывал два и два. Я объясняю им, что понятие «норма» – это не то, что нужно постоянно в уме держать. То есть мы с родителями работаем и над принятием той ситуации, в которой они оказались. Они могут годами вкладывать в болезненную гимнастику ЛФК, но ребёнок всё равно не станет «нормальным», потому что ДЦП не лечится. И тогда происходит переоценка. Тогда родители вдруг в 14 лет узнают, что их ребёнок любит петь или рисовать, – говорит Ольга.

На занятиях особой йогой дети учатся простым упражнениям, которые помогу снять напряжение, расслабиться, взять свои эмоции под контроль. Ребята осваивают умение заботиться о себе, это та важная часть, без которой ребёнок с особенностями никогда не превратиться во взрослого.

– У меня есть знакомая семья из Москвы. Там двое детей. Однажды девочка подошла к маме и спросила: «А что, Муся никогда не сможет ходить?». И мама ответила, что никогда. Девочка сказала: «Ну мы же уважаем её выбор». Вот эта позиция мне близка – уважение к границам детей с особенностями, уважение их личности, – подчёркивает Ольга.

Сейчас проект собирает средства на год регулярных занятий. Для этого необходимо 370 тысяч рублей. Пока собрано меньше половины.

Помочь проекту «Особая йога» можно на краудфандинговой платформе «Планета.ру».

Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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