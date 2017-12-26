Прокуратура предъявила комитету по печати неснесенную рекламу и лишние газетные киоски

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла нарушения в том, как комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и СПб ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) выполняют закон о рекламе. Незаконные стенды остаются на своих местах, а газетные киоски размещают наобум.

Как сообщает прокуратура 26 декабря, проведенная проверка показала, что рекламные конструкции были размещены на основании договоров с ГЦРР, срок которых истек в 2012-2013 годах. Арбитраж удовлетворил исковые заявления с требованием обязать владельцев демонтировать такие сооружения, однако они продолжают использоваться.

Кроме того, прокуроры обнаружили, что комитет нарушил законодательство при формировании схемы размещения нестационарных торговых объектов, предназначенных для продажи периодической печатной продукции. Ведомство должно мониторить рынок, чтобы на каких-то основаниях включать или не включать очередной киоск в эту схему. Прокуратура считает, что мониторинг проводился формально, а в отчетах не содержалось информации о том, нужны ли районам такие точки.

В адрес ответственного вице-губернатора (Александра Говорунова) внесено представление об устранении нарушений закона. В декабре оно было удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее комитет имущественных отношений отозвал у ГУП «ГЦРР», подведомственного комитету по печати, доверенность на заключение договоров на установку рекламных конструкций. Речь идет именно о тех договорах, которые прекратили свое действие. Все претензии по ним надо отправлять самому КИО.

Летом 2017 года город разыграл право 10-летней аренды 8,5 тысяч билбордов. При стартовой цене в 8,3 млрд рублей 23 лота отдали за 9,4 млрд. При этом один лот вообще не нашел покупателя, еще на один победитель отказался заключать договор. По ходу торгов антимонопольная служба обязала комитет по печати устранить ряд нарушений, однако ведомство оспорило это предписание и выбрало победителей, не дожидаясь решения суда. В конце ноября суд подтвердил правоту ФАС.

В начале октября Смольный решил очистить от объектов нестационарной торговли 100-метровую зону вокруг станций метро. После этого издатели и распространители печатной продукции обратились с просьбой сделать для них исключение. В итоге из текста правительственного постановления исключили киоски с цветами, прессой и билетами.