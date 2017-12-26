В Петербурге дети сыграли в снежки на 30 тысяч рублей

В Петербурге детская игра в снежки обошлась в круглую сумму. Место для зимнего развлечения подростки выбрали настолько неудачно, что родители вдобавок получили административные протоколы.

Как сообщили 26 декабря в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, двое подростков 12 лет попались транспортной полиции возле железнодорожного моста в районе Обводного канала. Школьники настолько вошли в раж во время битвы снежками, что не заметили, как разбили лобовое стекло проезжавшей под мостом машине.

В результате родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Также взрослым придется раскошелиться на 30 тысяч рублей, чтобы купить новое лобовое стекло для автолюбителя.